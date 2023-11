40 Mio. Dollar Streaming-Boni für US-Schauspieler

Streaming-Dienste werden im Rahmen des vorläufigen Tarifvertrags zwischen der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA und den großen Hollywood-Studios Prämien in Höhe von rund 40 Millionen Dollar (37,44 Millionen Euro) pro Jahr zahlen. „Wir haben eine neue Einnahmequelle erschlossen. Wir haben in eine weitere Tasche gegriffen“, sagte SAG-AFTRA-Präsidentin Fran Drescher am Freitag auf einer Pressekonferenz.