Hightech-Brosche „Ai Pin“ soll Smartphone ersetzen

Das seit Monaten von viel Hype umgebene Start-up Humane will das Smartphone durch ein kleines Gerät mit Kamera und Laser-Projektor ersetzen. Die von zwei ehemaligen Apple-Beschäftigten gegründete Firma stellte am Donnerstag offiziell ihren „Ai Pin“ vor. Das flache „Wearable“ mit Kantengrößen von weniger als fünf Zentimetern wird mit einem Magneten an der Kleidung fixiert und auf Brusthöhe getragen. Es hat kein Display, sondern wird per Sprache und Handgesten bedient.