Celtic Glasgow streckt Fühler nach Jansson aus

Kühn war im Jänner 2024 um die kolportierte Ablöse von 3,5 Millionen Euro von Rapid zu Celtic Glasgow gewechselt, hatte zuvor für die Wiener in 51 Spielen sieben Tore erzielt. Im Celtic-Dress spielte der Deutsche vergangene Saison groß auf, glänzte auch in der Champions League. Nun plant der Serie A-Klub Como, sich um 19 Millionen Euro die Rechte am 25-Jährigen zu suchen, der Deal steht kurz vor dem Abschluss. Derweil sucht Celtic bereits fieberhaft Kühns Nachfolger – und scheint ihn in Jansson gefunden zu haben.