Kreta: Zahl der Ankünfte aus Libyen steigt stark

EU-Kommissar Brunner schaltet sich ein

Besorgt über die Entwicklungen auf der Route zwischen Libyen und Kreta will in der kommenden Woche der EU-Kommissar für Inneres und Migration, Magnus Brunner, gemeinsam mit den Migrationsministern Griechenlands, Maltas und Italiens die libysche Regierung in Tripolis besuchen. Brunner hatte bei einem Besuch in Athen kürzlich erklärt, der Termin in Libyen sei von großer Bedeutung. Die EU wolle damit zeigen, dass sie in Zusammenhang mit dieser Route, die Schleuser benutzen, um Menschen illegal nach Europa zu bringen, geschlossen handelt.