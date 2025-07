Erler mit Frantzen im Wimbledon-Achtelfinale raus

Letztes gemeinsames Spiel

Für Erler ist das Turnier hingegen ebenso vorbei wie die Zusammenarbeit mit Frantzen. Denn Erler spielt vorerst mit dem US-Amerikaner Robert Galloway. Das Duo hat sich auf ein Antreten beim ATP250-Turnier in Los Cabos (MEX) geeinigt und danach Washington eingeplant. Daher wird Erler beim Generali Open in Kitzbühel, wo er Titelverteidiger und schon dreifacher Champion ist, nicht am Start sein.