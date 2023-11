Schwarzer Zwist um den S-Link spitzt sich zu

Noch im Jänner feierte man im Hotel Imlauer traditionell die legendäre „schwarze Nacht“ - den Ball der Salzburger Volkspartei. Hochkarätige Polit-Prominenz tanzte Seite an Seite mit Hausherr Georg Imlauer, selbst starker Mann in der schwarzen Wirtschaftskammer, durch die Nacht. Diese unbeschwerten Zeiten gehören nun aber der Vergangenheit an. Denn das Hotel Imlauer ist mittlerweile zum Schauplatz eines schwarzen Zwists geworden.