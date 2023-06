„S-Link“-Chef verspricht: „Euer Haus bleibt!“

Die „Krone“-Schlagzeile erschien und schon war alles anders! Der Bericht über eine junge Halleiner Familie, die wegen des Milliarden-Projekts „S-Link“ um ihr Eigenheim zittert, schlug hohe Wellen. Denn: Eine mögliche Strecke der geplanten Verlängerung der Salzburger Lokalbahn bis nach Hallein führt direkt am Haus der Familie vorbei. „Wir haben Angst um unsere Existenz“, zitterten Manuel und Helena Fröhlich noch am Donnerstag. Tags darauf machte sich der „S-Link“-Geschäftsführer Stefan Knittel persönlich auf in Salzburgs zweitgrößte Stadt.