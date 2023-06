Stadt-SPÖ: „S-Link ist ein Milliardengrab“

Auinger machte seine Position klar: „Einen Stillstand bei den städtischen Investitionen für ein einziges Verkehrsprojekt in Kauf zu nehmen, ist schlichtweg unverantwortlich.“ Geld, das in dieses eine Infrastrukturprojekt fließe, fehle an anderer Stelle. „Es kann nicht das Ziel sein, dass wir in den nächsten 20 Jahren nur in den Verkehr investieren - koste es, was es wolle - und alles andere liegen bleibt“, kritisiert der Bürgermeister-Vize das Vorhaben.