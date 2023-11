Friedensnobelpreisträgerin bricht Hungerstreik ab

Die inhaftierte iranische Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi hat durch einen zweitägigen Hungerstreik durchgesetzt, ohne das obligatorische Kopftuch in ein Krankenhaus gebracht zu werden. „Ich werde weiterhin kein Kopftuch tragen, bis der Kopftuchzwang abgeschafft wird“, sagte sie in einer Nachricht, die ihre Familie am Freitag übermittelte.