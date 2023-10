Friedensnobelpreis für Iranerin Narges Mohammadi

Mohammadi zählt zu den bekanntesten Menschenrechtsaktivisten im Iran und wurde bereits mehrfach inhaftiert. Derzeit verbüßt sie eine Haftstrafe im berüchtigten Ewin-Gefängnis in Teheran. Während der landesweiten Aufstände gegen Irans Machtapparat Ende 2022 brachte die Aktivistin einen Bericht an die Öffentlichkeit, der Folter an Dutzenden Frauen im Hochsicherheitsgefängnis anprangerte.