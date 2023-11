Frauenrechtlerin im Iran Behandlung verwehrt

Mohammadi war am Montag untersucht worden. Demnach hätten ihr Herz und ihre Lunge dringend überprüft werden müssen. Die Frauenrechtlerin sollte daher aus ihrer Zelle im Teheraner Evin-Gefängnis in eine Herzklinik gebracht werden. Dazu kam es jedoch nicht. Der Direktor des Gefängnisses teilte der Familie mit, dass es „auf Anweisung der höheren Behörden verboten sei, sie ohne Kopftuch in die Herzklinik zu schicken.“