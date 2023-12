Was bedeutet Kurzsichtigkeit?

Was sich hinter dem Wort Kurzsichtigkeit verbirgt, wollen Kinder spätestens dann wissen, wenn sie eine Brille bekommen. Oder der beste Freund eine trägt. Einfach und „kurz“ gesagt: Wer kurzsichtig ist, sieht in der Nähe gut und in der Ferne eher schlecht. Wie es dazu kommt, lesen „Augendetektive“ im Folgenden.