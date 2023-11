Frauenmord im Murtal: Ehemann ist nun in U-Haft

25 tödliche Gewalttaten an Frauen haben sich bisher in diesem Jahr in Österreich ereignet, zwölf davon allein in der Steiermark. „Die Gewaltserie muss endlich aufhören!“, appellierten die Landesrätinnen Doris Kampus und Simone Schmiedtbauer nach dem Femizid im Murtal. In Sitzungen des Gewaltschutzbeirates wurden weitere Not-Maßnahmen erarbeitet.