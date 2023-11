Eifersucht: Steirer gestand Messer-Mord an Ehefrau

Zwischen den Eheleuten soll es in den vergangenen Tagen immer wieder zu Streit gekommen sein. Am Dienstag eskalierte die Situation dann völlig. Der Enkelsohn, der zu dem Zeitpunkt gerade bei seinen Großeltern in Pöls-Oberkurzheim auf Besuch war, hatte panisch eine Anrainerin informiert, die den Notruf wählte. Die Frau kam gerade von der Arbeit nach Hause.