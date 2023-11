„Gewaltserie gegen Frauen muss endlich aufhören“

25 tödliche Gewalttaten an Frauen haben sich bisher in diesem Jahr in Österreich ereignet, zwölf davon in der Steiermark. „Keine der zwölf Frauen hat sich im Vorfeld Hilfe gesucht, das ist schockierend“ , so Schmiedtbauer. Daher soll eine zentrale Notrufnummer für alle Gewaltschutzeinrichtungen eingerichtet werden. „Das Netz der Hilfe ist immer noch zu unbekannt“, erklärte Kampus. Deswegen werde es auch weitere Informationskampagnen geben, um Frauen damit zu erreichen. Laut Schmiedtbauer soll in Zukunft auch bei Hausärzten informiert werden.