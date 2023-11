Mordverdacht in Steiermark: Frau tot aufgefunden

Mordserie erschüttert die Steiermark

Es ist eine unfassbare Mordserie, die in diesem Jahr und besonders in den letzten Wochen die Steiermark erschüttert. 2023 kam es bereits zu mehreren schrecklichen Bluttaten in dem Bundesland. Begonnen am 24. Jänner in Mürzzuschlag, wo eine Frau (34) mit tödlichen Verletzungen im Keller von ihrer erst 13-jährigen Tochter gefunden wurde.