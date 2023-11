Netanyahu: Wollen Gaza nicht erobern oder regieren

Zuvor hatte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, in Washington mitgeteilt, Israel habe täglichen, vierstündigen humanitären Pausen im nördlichen Teil des abgeriegelten Gazastreifens zugestimmt. Ein ranghoher Beamter der israelischen Regierung bestätigte der „Times of Israel“, dass man „humanitären Pausen“ zugestimmt habe. Demnach sollen die „taktischen, lokalen“ Pausen den Bewohnern des Gazastreifens die Möglichkeit geben, vom Norden in den Süden zu fliehen, weg von den am stärksten umkämpften Gebieten.