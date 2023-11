Verkosten und Fachsimpeln in Ruster Weingütern

Besucher bekommen Einblick in Weingüter

Das Event läuft nun schon seit ungefähr 20 Jahren. Eine Veranstaltung, die den Gästen nicht nur die Möglichkeit bieten soll, die Winzer kennen zu lernen, sondern auch Einblick in die Häuser zu bieten. Auch wenn heuer anfangs wegen des Wetters das Event buchstäblich ins Wasser zu fallen drohte, so waren die Keller und Höfe am zweiten Tag umso praller gefüllt. Besucher aus nah und fern strömten herbei, um die Weinkreationen zu verkosten und darüber zu fachsimpeln.