Rosenbauer löscht die Angst vor dem E-Auto-Brand

Bei Berliner Berufsfeuerwehr, VW und Opel schon einsatzbereit

200 solcher Geräte will Rosenbauer allein heuer noch in den USA verkaufen, sagt Wolf. Auch in Europa ist das Interesse schon da. Bei der Berliner Berufsfeuerwehr und bei den Einsatzkräften des VW-Werks in Hannover sowie bei Opel sind die Systeme ebenfalls bereits einsatzbereit.