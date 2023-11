Bürokratie stellt Geduld der Voest auf die Probe

Eibensteiner nimmt die Politik in die Pflicht. Weil in Österreich die Strompreiskompensation für energieintensive Betriebe nur für ein Jahr genehmigt wurde, während in 14 anderen Ländern der EU die Unterstützung auf mehrere Jahre zugesichert ist, wird der Wettbewerb für die Voestalpine zunehmend härter. Noch immer ist auch offen, wie viel Geld aus dem Transformationsfonds für die Errichtung der grünen Stahlproduktion in Linz und Leoben-Donawitz fließen wird. Auf einen mittlerer bis höheren zweistelligen Millionenbetrag spekuliert der Stahlriese.