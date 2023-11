Neues Sparpaket: So will Lenzing 500 Jobs abbauen

In Österreich wackeln 250 Jobs

Wie das gelingen soll? Zum einen setzt man auf die Nichtbesetzung der durch Pensionierung oder die natürliche Fluktuation frei werdenden Positionen, aber auch auf einen konkreten Stellenabbau. Für die Standorte in Österreich, also für Lenzing und Heiligenkreuz im Burgenland, laufen die Verhandlungen über einen Sozialplan, heißt es. Von den insgesamt 500 Stellen wackeln in Österreich 250. In Lenzing sind aktuell 3000 Mitarbeiter beschäftigt, in Heiligenkreuz rund 300. Der konkrete Abbau wird mit Jänner starten.