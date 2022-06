Rosenbauer kämpft auch zu Wasser gegen Waldbrände

Toledo, etwa eine Autostunde südlich von Madrid: Die Stadt in Spanien wird zum Inbegriff der aktuellen Waldbrände in Südeuropa. Evakuierungen und Zerstörung - diese dramatischen Bilder bestärken auch Rosenbauer im Engagement zur Bekämpfung von Waldbränden. Hatte Chef Dieter Siegel im Frühjahr 2020 noch abgewunken und gemeint, dass der von ihm geführte Feuerwehrausstatter kein Spezialist in diesem Bereich sei, gehen die Leondinger hier in die Offensive.