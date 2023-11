Über Frauen hergefallen: Polizei jagt Phantom

Frauen konnten Täter in Flucht schlagen

Zudem steht der Mann im Verdacht, am 5. November gegen 6 Uhr versucht zu haben, eine Frau am Busbahnhof in Groß-Enzersdorf zu vergewaltigen. Gegen 22.30 Uhr fiel er über eine Frau im Eingangsbereich eines Mehrparteienhauses in Orth an der Donau her. In beiden Fällen riss er seine Opfer zu Boden. Beide Frauen konnten aufgrund ihrer heftigen Gegenwehr den Angreifer in die Flucht schlagen.