So werden wir uns in Zukunft durchs Land bewegen

Die große Vision hinter dem Leitbild

Viele Handlungsfelder und Schwerpunkt, auch regionaler Natur, muss so ein Mobilitäts-Leitbild für die Zukunft haben. Die große Vision dahinter wird so formuliert: „Unter der Prämisse, dass die Zahl der Wege pro Person konstant bleibt und die Bevölkerung lt. Prognose in Oberösterreich bis 2030 um 3% und bis 2035 um 4,5% zunimmt, setzt sich Oberösterreich das Ziel, den Wegeanteil des motorisierten Individualverkehrs (MIV) an Werktagen von 65,5% im Jahr 2022 schrittweise auf 55% bis 2040 zu reduzieren. Bis 2035 wird ein Verkehrswegeanteil des MIV von knapp unter 60% angestrebt.“