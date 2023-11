Vergiftungen in Kroatien - Römerquelle Auslöser?

Öffentlichkeit erst spät informiert

Der Gesundheitsminister wehrte sich gegen Kritik an unzureichender Information. Man müsse etwaige Verbindungen feststellen, dürfe aber die Bevölkerung nicht verängstigen, sagte er. „Sobald ein bestimmter Zusammenhang hergestellt ist, wird die Öffentlichkeit informiert, und bis dahin wird empfohlen, Wasser zu trinken“, so Beros. Die Behörden wurden kritisiert, weil die Öffentlichkeit erst am Dienstag über den Vorfall informiert wurde, während sich der Fall in Rijeka bereits am Samstag ereignet hatte. Der junge Mann hatte nach einigen Schlucken Mineralwasser Beschwerden. Er wird nach wie vor im Krankenhaus behandelt, sein Zustand sei stabil, hieß es.