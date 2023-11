Von Sonne geblendet: Unfall mit drei Verletzten

Gegen 8.45 Uhr fuhr eine 70-Jährige aus dem Bezirk Weiz mit ihrem Pkw in Wollsdorf auf dem „Dorfweg Wollsdorf“ in Fahrtrichtung Südwesten. Sie wollte die Kreuzung mit der „Gemeindestraße Wollsdorf“ geradeaus überqueren. Laut ihren Angaben dürfte sie von der Sonne geblendet worden sein und in der Folge im Kreuzungsbereich einen rechtskommenden Pkw samt Anhänger, gelenkt von einer 53-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Weiz, übersehen haben. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Dabei wurden die beiden Fahrzeuglenkerinnen und ein 16-Jähriger im Fahrzeug der 53-Jährigen verletzt.