Budget ohne Tricks bringt 197 Millionen € Schulden

Exakt 196,9 Millionen Euro weist der sogenannte Nettofinanzierungssaldo - also die Neuverschuldung - im Budgetvoranschlag es Landes für 2024 auf. Einnahmen in Höhe von 8,4248 Milliarden Euro stehen 8,4566 Milliarden Euro Ausgaben gegenüber. Das ergäbe zwar nur eine Neuverschuldung von 31,8 Millionen Euro, doch die schwarz-blaue Koalition reagiert auf eine Rüge des Landesrechnungshofes und beginnt, heimliche Reserven in den Budgets der Landesräte aufzulösen.