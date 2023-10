Oberösterreich räumt 2024 mit „Budget-Tricks“ auf

Rechnungsabschluss 2024 wird alles zeigen

Die entsprechende Empfehlung des LRH hat dann der Kontrollausschuss beschlossen, das heißt, die Reduzierung muss tatsächlich begonnen werden. Das will Landesfinanzreferent LH Thomas Stelzer (ÖVP) daher im Landesbudget 2024 in einem ersten Schritt anpacken, was aber zu Missverständnissen führen könnte, weil 2024 die im Budgetvoranschlag ausgewiesenen Ausgaben des Landes schrumpfen werden bzw. zu schrumpfen scheinen. Denn die Übertragungsmittel sind ja schon früher bewilligt worden und werden 2024 halt schließlich in Ausgaben umgesetzt, die auf die regulären Budgetansätze im Jahresverlauf noch relativ formlos draufkommen, in der Regel kreditfinanziert. Im Rechnungsabschluss über das Haushaltsjahr 2024 wird man dann nachvollziehen können, wieviel Geld wirklich geflossen ist.