Diabetes: Späte Diagnose stiehlt Lebensjahre

Weltweite Engpässe in der Versorgung

Bekanntheit haben in vergangener Zeit vor allem sogenannte GLP-1-Analoga erlangt. Neueste Studien belegen eindrucksvoll, dass diese erwiesenermaßen zu einer höheren Lebenserwartung und besserer Lebensqualität führen. Auch sind sie gegen Adipositas hilfreich. „Derzeit besteht jedoch ein weltweiter Engpass an diesen Medikamenten. In Österreich werden bis zu 45.000 Menschen mit der - eher unglücklich - als ,Abnehmspritze´ bezeichneten Medikation behandelt. Diese sollen auch weiterhin Priorität in der Versorgung haben“, so Prof. Clodi.