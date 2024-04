Auto prallte in Notrufsäule: Keine Spur vom Lenker

In den frühen Morgenstunden wurden die Einsatzkräfte der Feuerwache Krems-Süd und Hauptwache am vergangenen Wochenende zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 37a in Krems alarmiert. Beim Eintreffen war der Lenker jedoch nicht aufzufinden. Auch eine Suche in der unmittelbaren Umgebung blieb erfolglos.