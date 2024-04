Paradies für alle Sportler – außer Fußballer

Am Wochenende macht die Formel-1 Station an der Südspitze Floridas. Ein Lokalaugenschein führte uns zu atemberaubenden Sportstätten wie dem Hard-Rock-Stadium oder dem Kayesa Center der Miami-Basketballer. Nur die Fußball-Stars um Leo Messi kicken in einer Bruchbude. Die „Krone“ machte den großen Check und vergibt Sterne!