Seine Blutzuckerwerte zu kennen, kann Leben retten

Jeder achte Betroffene stirbt an den Folgen seiner Krankheit! Kein Wunder: 60 Prozent aller Herzinfarkt-Patienten leiden unter Diabetes oder einer Vorstufe davon, ebenso viele sind es bei jenen, die mit Schlaganfall ins Krankenhaus müssen. Zum Diabetes-Welttag am 14. November warnen Experten davor, „Zucker“ auf die leichte Schulter zu nehmen. Erster Schritt: Seine Werte in Erfahrung zu bringen.