Ronaldo scheffelt Millionen mit Klub-Anteilen

An Valladolid besitzt der frühere Weltstar 51 Prozent, er kündigte aber einen Verkauf an. Unter seiner Regentschaft stieg der Klub zweimal ab, einmal direkt wieder auf. Aktuell ist Valladolid Zweiter der 2. Liga und hat gute Chancen, erneut direkt wieder in die 1. Liga zurückzukehren.