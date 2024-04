Italiens Heer soll 1 Million Wildschweine töten

Wildschweine sind in Italien eine regelrechte Plage – weil sich die Population in den letzten Jahrzehnten stark vermehrt hat, dringen die Tiere auch in Städte vor, terrorisieren teils deren Bewohner und sorgen für Verkehrsunfälle. Doch auch die Verbreitung von Seuchen wird durch den hohen Bestand begünstigt. Deswegen will das Landwirtschaftsministerium in Rom zur Aktion scharf auf die Wildtiere aufrufen.