20 Jahre bei EU: Keine zentrale Feier in Ungarn

Am 1. Mai 2024 feiert die Europäische Union 20 Jahre Osterweiterung. Mit Zypern, Tschechien, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Malta, Polen, der Slowakei und Slowenien war es die zahlenmäßig größte Erweiterung des Staatenblocks. In Ungarn ist man dieser Tage aber keineswegs in Feierlaune.