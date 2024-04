Wien: Mann geht mit Fleischerbeil auf Nachbar los

Nachbar konnte sich in Sicherheit bringen

Er drang in dessen Wohnung ein und attackierte ihn mit seinen Waffen. Der 30-Jährige kam mit leichten Verletzungen an der Hand davon und brachte sich in Sicherheit. Der 38-Jährige wurde in seiner Wohnung festgenommen. Über ihn verhängten die Beamten ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot.