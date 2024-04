AUA fliegt ab Donnerstag wieder nach Teheran

Lufthansa startet zu späterem Zeitpunkt

Auch die Lufthansa strebt nach Angaben der AUA-Sprecherin eine rasche Wiederaufnahme ihrer Flüge von und nach Teheran an. Aufgrund der Distanz sei zwischen Deutschland und dem Iran allerdings ein Kurzaufenthalt mit Hin- und Rückflug am selben Tag nicht möglich. Die Fluglinie will aus Sicherheitsgründen die Crew in Teheran nicht aussteigen und übernachten lassen, wie es aufgrund der Länge der Flugstrecke arbeitsrechtlich notwendig sei. Daher werde die Lufthansa zu einem späteren Zeitpunkt direkt mit einem Verbleib über Nacht einsteigen.