Zehn Jahre Haft nach tödlichem Faustschlag

Video zeigt, wie Opfer zu Boden geht

Am 28. August letzten Jahres war der Angeklagte im Wilhelmsdorfer Park in Wien-Meidling unterwegs – er erholte sich gerade von einem schweren Parasitenbefall, der Krätze. Der Verstorbene saß mit einer Gruppe an einem Tisch, aß und trank. Weil sie stänkerten, kam es zuerst zu einem verbalen Streit. Was folgt, hält ein Handy-Video fest: Es entwickelt sich eine wilde Prügelei, auch der Angeklagte landet am Boden, wird geschlagen und getreten. „Ich bin auf ärgste Weise eine halbe Minute zusammengeschlagen worden!“, entrüstet er sich, dass der 67-Jährige eigentlich der Aggressor gewesen sei.