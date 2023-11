„Bevölkerung wird spüren, dass wir sparen müssen“

Der Winter kommt - das zeigt sich nicht nur an den ersten Schneeflocken, die am Wochenende auf der Turrach, in Völkermarkt, in Südkärnten und vielen anderen Teilen unseres Bundeslandes gefallen sind; sondern auch an den Themen der Regierungssitzung am Dienstag: Die Kärntner Landesregierung beschloss gleich mehrere Gütesiegel für Pisten, Loipen und Rodelbahnen.