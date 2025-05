Tausende radelten um den autofreien Ossiacher See

Velovista: Fünf Tage Radfahren im Süden

Doch wer nicht so lange warten möchte, die nächsten Rad-Events stehen bereits vor der Tür: Denn von 21. bis 25. Mai findet erstmals eine Genussradreise namens Velovista in Kärnten statt. Die einzigartige Tour beginnt in Villach, führt entlang der Kärntner Seeschleife auf Uferwegen und autofreien Straßen durch das Rosental zum Klopeiner See und über Klagenfurt sowie den Wörthersee zurück in die Draustadt. Dann wird noch der Ossiacher See umradelt. Auch Guides, Radserviceteams werden vor Ort sein.