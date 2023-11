Weniger Schreibarbeit: Mehr Zeit für Patienten

KI versteht Akzente und Dialekte

„Statt handschriftlichen Notizen auf Zetteln oder sogar am Unterarm können die Pfleger alles einfach in ihr Smartphone sprechen“, erklärt Schmidberger das Konzept. „Die App versteht Deutsch mit verschiedensten Akzenten und Dialekten und kann damit von jedem genutzt werden.“ Eine Künstliche Intelligenz im Hintergrund versteht die gesprochenen Informationen und ordnet sie automatisch dem Patienten zu. Doch nicht nur in Form von Notizen. „Wenn ich zum Beispiel die Zahlen 120 und 80 sage, weiß die KI, dass der Blutdruck gemeint ist und fügt diesen in die passende Tabelle ein“, so Schmidberger.