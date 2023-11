Hofer-Chef: Kostendruck bleibt auch heuer enorm

„Wir sind froh, dass das, was wir immer gesagt haben und was auch Tatsache ist, durch diesen Bericht bestätigt wird“, sagt Horst Leitner. Der Geschäftsführer der Hofer KG weiter: „Es ist tatsächlich so, dass wir bis heute noch nicht alle zusätzliche Kosten, die wir haben, durch die Spanne, mit der wir arbeiten, abgedeckt haben. Insofern war das schon ungewöhnlich für uns als gesamte Branche so dargestellt zu werden, als würde man sich etwas extra holen wollen. Das war ohne Anlass.“