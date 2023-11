So buhlen EU-Politiker online um Gunst der Jugend

Influencer sind „laufend“ im Einsatz

Formate mit Influencern seien eine interessante Möglichkeit, „die wir laufend nutzen, um junge Menschen über ihre Vorbilder ansprechen zu können und somit auch Personen erreichen, die vielleicht sonst wenig Bezug zur Politik oder den besprochenen Themen haben“, erläutert die Vizepräsidentin des EU-Parlaments weiter. „Dieser Schritt aus der eigenen ‘Bubble‘ hinaus ist immer eine Bereicherung für beide Seiten.“ Gleichzeitig erhielten die Parlamentarier durch Influencer oft einen Vertrauensvorschuss - in Zeiten, in denen das Vertrauen in die Politik abnehme.