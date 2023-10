TikTok aus China macht in Europa Zugeständnisse

Nutzerdaten sollen in Europa bleiben

Eines der Ziele des Projekts ist es, europäische Nutzerdaten in Europa zu speichern. Dies soll in drei Rechenzentren in Europa geschehen - zwei davon in Irland und eines in Norwegen. Der nächste Schritt ist laut Klaws nun das Migrieren der europäischen Nutzerdaten auf das erste Datenzentrum in Irland. Zwischengespeichert wurden die europäischen Daten in den USA. Bisher befinden sich die Rechenzentren in den USA, Singapur und Malaysia. Die vollständige Migration der Daten nach Europa wird wohl erst Ende 2024 abgeschlossen sein. Den finanziellen Aufwand des Projekt Clover betitelt Klaws mit 1,2 Milliarden Dollar (1,14 Milliarden Euro).