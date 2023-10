EU-Bericht: 4 Millionen schädliche TikTok-Videos!

Die Videoplattform TikTok hat nach eigenen Angaben im September in der EU rund vier Millionen als „schädlich“ gemeldete Videos gelöscht. 6.125 Angestellte seien mit der „Moderation“ von Inhalten in der EU beschäftigt, erklärte das Tochterunternehmen des chinesischen Bytedance-Konzerns am Mittwoch. E