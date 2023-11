Demenz: Olivenöl fördert Gesundheit des Gehirns

Dank des medizinischen Fortschritts und der besseren Hygienemaßnahmen werden wir immer älter. Mit dem Alter steigt das Risiko an einer Demenz zu erkranken. Während in der Altersgruppe der 65- bis 70-Jährigen weniger als drei Prozent an einer Alzheimer-Demenz erkranken, ist ab einem Alter von 85 Jahren bereits jeder Fünfte betroffen. Umso wichtiger ist es ein Augenmerk auf die Prävention von dementiellen Erkrankungen zu legen. Eine neue Studie der Harvard-Universität legt nahe, dass der Konsum von Olivenöl das Risiko an einer Demenz zu sterben verringern kann. Die Wissenschafter analysierten die Ernährungsgewohnheiten und Todesursachen von mehr als 90.000 Amerikanern aus drei Jahrzehnten, von denen 4.749 an einer dementiellen Erkrankung verstarben.