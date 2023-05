Warum unser Gehirn so auf Fett und Zucker steht

Um diese Frage zu beantworten, wurden gesunde, normalgewichtige Studienteilnehmer in zwei Gruppen eingeteilt: Die Interventionsgruppe erhielt zusätzlich zu ihrem normalen Ernährungsplan acht Wochen lang zwei Mal täglich ein zucker- und fettreiches Joghurt, die Kontrollgruppe ein zucker- und fettarmes Joghurt – bei gleicher Kalorienanzahl des Joghurts. Vor, während und im Anschluss an diese acht Wochen wurde die Gehirnaktivität der Probanden gemessen. Es zeigte sich, dass die Reaktion des Gehirns auf fett- und zuckerreiche Lebensmittel in der Gruppe, die acht Wochen lang das zucker- und fettreiche Joghurt konsumiert hatte, stark erhöht war. Es wurde vor allem jener Hirnbereich aktiviert, der für Motivation und Belohnung verantwortlich ist.