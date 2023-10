Schon ein Achterl Wein am Tag erhöht den Blutdruck

Grundsätzlich hat Alkohol eine gefäßerweiternde Wirkung, was sich etwa in der Rotfärbung des Gesichts nach dem Genuss von alkoholischen Getränken äußert. Deshalb nahm man an, Alkohol habe einen entspannenden Effekt auf die Blutgefäße und wirke sich positiv auf den Blutdruck aus. Eine italienische Übersichtsarbeit zeigt nun aber das Gegenteil: Es gibt - was den Blutdruck angeht - keinen „gesunden“ Alkoholkonsum.