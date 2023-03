Warum auch Menschen Winterschlaf brauchen

In einer kürzlich veröffentlichten Studie zum Schlaf von Erwachsenen in Städten konnte gezeigt werden, dass sich das Schlafverhalten mit den Jahreszeiten verändert. Dazu wurden rund 300 gesunde Personen ein Jahr lang verfolgt. Jeden Monat wurde dafür an drei aufeinanderfolgenden Tagen eine Schlafanalyse durchgeführt. Diese erfolgte im natürlichen Umfeld der Teilnehmer. Dabei wurde zum Beispiel auch darauf geachtet, dass die Personen natürlich aufwachen, das heißt ohne Hilfe eines Weckers. Aus den regelmäßigen Tests konnte geschlossen werden, wie sich der Schlaf an die jahreszeitlich gegebenen Temperatur- und Lichtveränderungen anpasst.