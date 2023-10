Judenhass eskaliert: Was Kanzler dagegen vorhat

Kaum von der Israel-Reise zurück, die bei Kanzler Karl Nehammer tiefe Eindrücke hinterlassen hat, geht der ÖVP-Chef nun in die Offensive gegen den wachsenden Antisemitismus. Nachdem die gehisste Israel-Flagge an der Wiener Synagoge heruntergerissen wurde und es in den vergangenen Wochen in mehreren EU-Staaten vermehrt zu öffentlichen Verbrennungen der Fahne gekommen ist, will der Kanzler nun eine Verschärfung der Gesetze.